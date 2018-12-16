نشرة مرور "الفجر": زحامات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة تزامنا مع بداية الأسبوع

شهدت معظم الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، زحامات مرورية تزامنًا مع بداية الأسبوع وتوجه المواطنين إلى أعمالهم، وكذلك الرحلات المدرسية والجامعية، وسط انتشار الخدمات المرورية لتسيير حركة سير السيارات، ورفع أي معوقات لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وشهد طريق كورنيش النيل من منطقة المنيل نحو المعادي إحجامات مرورية مرتفعة، وامتدت الإحجامات من كوبري دار السلام نحو البساتين، كما شهد شارع الظاهر كثافات مرورية عالية امتدت حتى باب الشعرية، بينما كانت الإحجامات مرتفعة في نفق الأزهر، وامتدت حتي صلاح سالم الذى امتدت به الكثافات في منطقة نفق العروبة واتجاه المطار.

وشهد الطريق باتجاه نفق السلام زحامات مرورية عالية، كما شهد نفق الملك الصالح في اتجاه المنيل وكوبري عباس تكدسات مرورية عالية.

وشهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية مرتفعة، خاصة من بداية طريق المنصة حتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس، الذي شهد زحامًا مروريًّا بشارع التسعين، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة.

وتباطأت حركة السيارات أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان اتجاه المعادي، وظهرت كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر، أمام القادم من الجيزة فى اتجاه مناطق وسط البلد، كما ظهرت كثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر، ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة، بالإضافة إلى وجود كثافات بشارع رمسيس وصولًا إلى العباسية.

وظهرت كثافات أعلى محور صفط اتجاه فيصل والهرم، نتيجة بعض الإصلاحات أعلى الكوبري، كما تباطأت حركة السير محور 26 يوليو خاصة في الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد نحو ميدان لبنان.

وشهد شارع لبنان اتجاه شارع شهاب زحامًا مروريًا، وامتدت الكثافات المرورية من قسم الدقي حتى ميدان التحرير، كما شهد شارع جامعة الدول العربية شللًا مروريًّا، كما تباطأت حركة السيارات بشارع الهرم من شارع العشرين حتى الطالبية، كما ظهرت كثافات بشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين.

وتوقفت حركة السيارات بنزلة المريوطية من الدائري اتجاه المنيب نتيجة ارتفاع الأحمال، وانتشر رجال المرور في مواقعهم لرفع أي معوقات بالطريق وتنظيم حركة المرور.