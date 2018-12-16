المجلس الأعلى للجامعات يوافق على مبادرة جامعة الفيوم "تراثنا هويتنا"

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تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإشراف الدكتور أشرف عبد الحفيظ رحيل القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، وافق مجلس نواب خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالمجلس الأعلى للجامعات على رعاية وتنفيذ مبادرة مركز حضارة وتراث الفيوم تحت عنوان "تراثنا هويتنا".



حيث قام الدكتور وحيد عمران مدير مركز حضارة وتراث الفيوم بجامعة الفيوم بطرح المبادرة التي تهدف إلى إطلاق العام الجامعي 2018-2019عامًا للتراث في الجامعات المصرية، على أن تتولي كل جامعة ممثلة في قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع كليات الجامعة مهام توثيق التراث والهوية الخاصة بالمحافظة التي تقع بها الجامعة، كما تتضمن المبادرة إصدار كتاب متخصص عن تراث المحافظة المادي وغير المادي تحت إشراف الجامعة الواقعة بالمحافظة.



كما سيتم إطلاق موقع الكتروني يحفظ ذلك التراث ويضمن توصيله إلى الأجيال القادمة على أن يتم تكريم الجامعة التي تم من خلالها أفضل إنجاز في هذا المجال.



يذكر أن المبادرة ستشمل عقد ندوات توعوية وتثقيفية لطلاب الجامعات ومسابقات ثقافية ومحاضرات عامة لرواد الثقافة والتراث في مصر.



وفيما يتعلق بالمبادرة الخاصة بجامعة الفيوم سيتم تفعيلها من خلال مركز حضارة وتراث الفيوم بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.



