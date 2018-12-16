خبيران عسكريان: اتفاق الحديدة الأول من نوعه ويمثل انتصاراً للشرعية والتحالف





اعتبر خبيران عسكريان، أن اتفاق الحديدة الأول من نوعه ويمثل انتصاراً للشرعية والتحالف العربي.





وعبر الخبير العسكري اليمني العقيد عبد الرحمن السماوي في تصريح نشرته صحيفة «الخليج» الصادرة اليوم الأحد - تابعها "الفجر السعودي" - "عن تفاؤله في تقيد الحوثيين بتنفيذ اتفاق الحديدة، كونه يمثل انقاذا لهم من التعرض لتداعيات الحسم العسكري الذي كان وشيكا لولا حرص الشرعية والتحالف العربي على اتاحة المجال للخيار الاقل كلفة المتمثل في الانسحاب الطوعي للميليشيا من المدينة والميناء".





واشار العقيد السماوي، إلى أن اتفاق الحديدة يمثل انتصارا للشرعية والتحالف كونه فوت الفرصة على ميليشيا الحوثي لتنفيذ مخطط كارثي انهزامي يتمثل في الحاق اضرار جسيمة بالميناء وتفجير المنشآت والمرافق الملحقة به.





من جهته أكد العميد عبد الرزاق أحمد المشولي في تصريح للصحيفة ذاتها، أن اتفاق الحديدة يعد الأول من نوعه الذي يجري تنفيذه باشراف مباشر من قبل الأمم المتحدة، معتبرا أن ضمان تقيد الحوثيين بتنفيذ الاتفاق والانسحاب الفعلي من المدينة والميناء مرهون بمدى قدرة الأمم المتحدة على منع اي خروقات والتعامل بصرامة مع اي تجاوزات أو محاولات التفاف على الاتفاق قد تقدم عليها الميليشيا.





وأعرب العميد المشولي عن تفاؤله بنجاح الأمم المتحدة في مهمتها الصعبة بالحديدة، مشيرا الى أن اختيار الجنرال الهولندي المتمرس باتریك كامییرت لقيادة بعثة المراقبة الأممية لاتفاق وقف اطلاق النار واعادة الانتشار المتزامن واخلاء المدينة من المظاهر المسلحة يعزز من الثقة في إمكانية نجاح أول خطوة حقيقية في اتجاه حل الأزمة اليمنية عبر انهاء المعاناة التي أنهكت الحديدة وسكانها.



