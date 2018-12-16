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النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل سقطت من الطابق الخامس بـ15 مايو

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:34 ص
النيابة تصرح بدفن جثة ربة منزل سقطت من الطابق الخامس بـ15 مايو
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عمار محمد
 
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تباشر نيابة 15 مايو الجزئية، تحقيقاتها في واقعة مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الخامس بمنزلها، وصرحت بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وكان بلاغ من المستشفى العام، ورد لقسم شرطة 15 مايو يفيد وصول جثة سيدة، ادعاء سقوط من شرفة منزلها.

 

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفية، تبين أن الجثة لربة منزل في العقد الثالث من العمر وأنها مقيمة في الطابق الأول، وأثناء صعودها إلى السطح سقطت من الطابق الرابع وتوفيت في الحال، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق وأمرت بقرارها السابق.

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