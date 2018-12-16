ملعب وغرف ملابس الأهلي تحت أنظار مارتن لاسارتي

حرص مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على القيام بجولة لملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقام مارتن لاسارتي بتفقد الملعب وغرف خلع الملابس الخاصة بالفريق الأول قبل التوقيع على عقود تدريب الأهلي.

ويوقع لاسارتي على عقود تدريب الأهلي اليوم الأحد لمدة موسم ونصف خلفًا للمقال باتريس كارتيرون.

وكان لاسارتي قد وصل منذ قليل إلى مقر الأهلي بالجزيرة، حيث سيعقد جلسة مع محمود الخطيب، ثم يقوم بالتوقيع على العقود.

ومن المنتظر أن يتولى لاسارتي مهمة تدريب الفريق الأحمر عقب مواجهة جيما الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب قد توصل إلى اتفاق مع المدرب الأوروجوياني لتولي تدريب الفريق الأحمر، حيث سيحصل على 125 ألف دولار راتبا شهريا.

ويعاون الخواجة محمد يوسف في منصب المدرب العام، وسباستيان إيجورين في منصب المدرب، وعادل مصطفى مدربًا وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى، ومخطط أحمال، وسيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة.

وتعاقد الأهلي مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي لتدريب الفريق خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون.

مارتن لاسارتي ولد فى أقليم الباسك بإسبانيا كون والده إسبانى لكن جذور والدته من أوروجواى ولعب فى مركز خط الدفاع لعدد من الأندية الأوروجويانية أهمها كلوب ناسيونال الذي توج معه بلقب كوبا ليبرتادوريس في 1988، وشارك ديبورتيفو لاكورونيا وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإسباني الممتاز ونجح فى انقاذه من الهبوط في الموسم التالي.

وبدأ مارتن لاسارتي مسيرته التدريبية في مطلع عام 1997 في الأوروجواي مدربًا لفريق رامبيلا ثم بيلا فيستا، وله تجربة عربية مع فريق الوصل الإمارتي والذي قاده من المركز الأخير ليصعد به إلى المركز الخامس في نهاية الموسم.

وسبق أن تولى لاساراتي تدريب ريفر بليت الأوروجوياني وريال سويسيداد الإسباني وقاده إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب 3 مواسم وكان فريق ناسيونال الأوروجوياني آخر محطاته التدريبية.

لاسارتي واكتشاف سواريز





يعد مارتن لاسارتي من المدربين أصحاب العين الخبيرة في البحث عن المواهب الكروية كونه مكتشف مهاجم أوروجواي لويس سواريز لاعب فريق برشلونة الإسباني أحد أبرز مهاجمي العالم.

وقال لاسارتي عن سواريز خلال تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الاسبانية: "لقد كان صغيراً ولكنه بدا رجلاً صاحب خبرات عالية داخل الملعب، سواريز يملك شخصية قوية داخل الملعب ولديه ثقة كبيرة بالنفس لذا لا اشعر ان سواريز سيحقق ما يريده ميسي داخل الملعب كما يفعل جميع لاعبي برشلونة".

إنجازات لاسارتي في التدريب

- دوري أوروجواي الدرجة الأولى سنة - 2005 و 2005 - 2006 مع فريق ناسيونال أوروجواي دوري الدرجة الثانية بأوروجواي 2004 وصعد بفريق ريفر بليت الأوروجوياني لدوري الدرجة الأولى

- دوري الدرجة الثانية بإسبانيا La Liga 2 عام 2009 - 2010 وصعد بفريق ريال سوسيداد للدرجة الأولى

- دوري تشيلي عام 2014 مع فريق يونيفرسيداد

- كأس تشيلي عام 2015 مع فريق يونيفرسيداد

- السوبر التشيلي 2015 مع فريق يونيفرسيداد