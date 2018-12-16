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إزالة 78 حالة تعدٍ على المنطقة الأثرية بالهرم

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 11:28 ص
إزالة 78 حالة تعدٍ على المنطقة الأثرية بالهرم
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إيمان عبد العاطي
 
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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.

 

وأسفرت جهود الحملة اليوم عن إزالة 78 حالة تعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.


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