أبرزها "توقف حركة المرور بالدائري بسبب تعطل أتوبيس".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، من بينها مصر تعلق على اقتحام إسرائيل لمناطق بالضفة الغربية، وإطلاق سراح 4 أفراد من عائلة منفذ اعتداء ستراسبورج.

مصر تعلق على اقتحام إسرائيل لمناطق بالضفة الغربية

أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة والاقتحامات التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية لمناطق متفرقة من الضفة الغربية، منوهةً بالتداعيات المُحتملة لهذا التصعيد على الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا البيان إلى وقف التصعيد والحيلولة دون أية ممارسات لن تُفضي سوى إلى المزيد من تدهور الأوضاع، وتمثل تقويضاً لكافة المساعي الرامية إلى إحياء عملية السلام.

كما أكد البيان دعم مصر للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية؛ وموقف مصر الراسخ تجاه دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وصولاً لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأبرز البيان أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها لوقف التصعيد والتحرك العاجل لاحتواء التوتر، وذلك انطلاقاً من الدور الإقليمي الذي تضطلع به من أجل تعزيز دعائم السلام والاستقرار بالمنطقة.

جيش الاحتلال يجري تدريبات عسكرية في بئر سبع

يجري الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، تدريبات عسكرية في بئر سبع، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن التدريبات سيصاحبها زيادة وجود قوات الأمن في المدينة الجنوبية.

وأضافت أن التدريبات كانت مقررة سلفاً، وأنها ستنتهي بعد ظهر اليوم، وتشهد الضفة الغربية وشرق القدس، توتراً وتصاعداً في المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين منذ أسبوع، قتل خلالها ستة 6 فلسطينيين وجنديان إسرائيليان في سلسلة حوادث متفرقة.

إطلاق سراح 4 أفراد من عائلة منفذ اعتداء ستراسبورج

أطلقت السلطات الفرنسية سراح 4 أفراد من عائلة منفذ اعتداء استهدف الثلاثاء الماضي سوقا ميلادية في مدينة ستراسبورج وأسفر عن مقتل 4 أشخاص، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في باريس.

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية أمس السبت أن 3 أشخاص آخرين من أقرباء شريف شيكات، منفذ الاعتداء الذي جرت تصفيته يوم الخميس، لا يزالون قيد التوقيف.

وقالت إنه تم إطلاق سراح والديه واثنين من أشقائه لعدم وجود أي دليل ضدهم في الوقت الراهن.

ويركز تحقيق الشرطة الفرنسية على كشف ما إذا كان شيكات حصل على أي مساعدة في تنفيذ هجومه أو في تواريه عن الأنظار بعد الهجوم.

من جهته، أفاد شخص تم التعريف به على أنه والد مطلق النار (شريف شيكات)، بأن ابنه تحول ليصبح من أتباع "داعش". وقال عبد الكريم شيخات (الوالد) لقناة "فرانس 2" إن شريف كان يقول "إن داعش تحارب من أجل قضية عادلة".

وأضاف: "قلت له دعك من داعش، ولا تستمع إلى ما يقولونه. ألا ترى الفظائع التي يرتكبونها؟"، مؤكدا أنه لم يكن على علم بمخطط ابنه.

وقال: "لو أبلغني بمخططه، لكنت أبلغت الشرطة عنه، وبهذه الشكل لم يكن ليقتل أحدا أو أن يُقتل".

الجنائية الدولية تقبل شكوى ضد قطر حول اغتيال عبدالله صالح

أكد المحامي السابق للرئيس علي عبدالله صالح، محمد علاو، أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرر قبول الشكوى المرفوعة من منظمات حقوقية دولية للتحقيق في تورط قطر في اغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وأوضح علاو في تصريحات صحفية أن الشكوى بالأدلة والوثائق هي ضد 3 جهات إيران وقطر والحوثيين، واصفا علمية الاغتيال بأنها جريمة إرهاب دولية ارتكبت في اليمن، وتمت المطالبة بفتح تحقيق دولي في مسؤوليتهم المشتركة عن جريمة تصفية الرئيس السابق.

وتابع علاو أنه تم إصدار بيان عشية الذكرى السنوية الأولى لهذه الجريمة الإرهابية، وسبق وتم التقدم بشكوى ضد هؤلاء الذين لم تتوقف جرائمهم وإرهابهم عند حد اغتيال الرئيس بل وصلت لتشمل المدنيين.

وأردف: "أنه مع الأسف الشديد وبرغم استلام شكوى سابقة رسميا من مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فإنه وحتى اللحظة لم يبت فيها بأي إجراء رغم توثيقنا لكل تلك الجرائم".

واستطرد قائلا "ماتزال ميليشيات الحوثي الإرهابية ترتكب عمدا الجرائم ضد المدنيين بمباركة من إيران ودعم لا محدود من قطر"، مشيرا إلى وجود أدلة كافية تثبت تورط إيران وقطر في هذه الجرائم.

وأكد علاو أن قطر تحديدا لم تكن تخفي أجندتها في اليمن منذ وقت مبكر وتمويلها للإرهاب، وتورطها في محاولة سابقة لتصفية الرئيس الأسبق وقيادات الدولة في جريمة مسجد دار الرئاسة، ورغم فشلها في اغتيال صالح، فإنها اغتالت الكثير من القيادات الوطنية الأخرى، وبقيت تحيك المؤامرات والخطط لتصفية صالح والانتقام منه من خلال ميليشياتها الحوثية.

توقف حركة المرور بالدائري بسبب تعطل أتوبيس

توقفت حركة المرور وانتشرت كثافات مرورية، بسبب تعطل أتوبيس بالطريق الدائري، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من اﻷوتوستراد ومتجه إلى المنيب، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة بالدائري بتعطل أتوبيس، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات وتم انتشار خدمات مرورية.