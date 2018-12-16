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إصابة 4 أشخاص في تصادم توك توك ودراجة بخارية بالجيزة

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:11 ص
إصابة 4 أشخاص في تصادم توك توك ودراجة بخارية بالجيزة
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كريم المنجي
 
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أصيب 4 أشخاص بسبب حادث تصادم توك توك ودراجة بخارية أعلى الطريق بمنطقة البدرشين، مما أدى إلى كثافة مرورية بالمنطقة، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى المستشفى.

 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة في البدرشين بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

المزيد عن: مصأب حوادث الفجر حادث توكتوك تصادم البدرشين
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