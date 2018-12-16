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زحامات مرورية بشارع الثورة ومحور الشهيد بسبب أعمال إصلاحات

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 10:03 ص
زحامات مرورية بشارع الثورة ومحور الشهيد بسبب أعمال إصلاحات
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كريم المنجي
 
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انتشرت زحامات مرورية بشارع الثورة بسبب أعمال إصلاح اتجاه طريق السويس، كما تسببت أعمال تطوير لمحور الشهيد في ظهور تباطؤ حركة السيارات اتجاه محور المشير وسط انتشار خدمات مرورية.

 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بشارع الثورة وبمحور الشهيد بظهور كثافات مرورية ناتجة عن أعمال تطوير، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

المزيد عن: محور الشهيد شارع الثورة زحامات مرورية حوادث الفجر أعمال صيانة
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