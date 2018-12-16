من هو المصري يحيي نادر أصغر لاعبي العين الإماراتي في مونديال الأندية؟

شهدت مباراة العين والترجي التونسي مشاركة مصري جديد في مونديال الأندية، وهو يحيي نادر الشريف لاعب فريق العين.

ويلعب يحيي في مركز قلب الدفاع وهو من مواليد 1998، وشارك فى صفوف منتخب الشباب المصرى أثناء تولى قيادته الفنية جمال محمد على.

وشارك يحيى الذي يبلغ طوله 177 سم ووزنه 72 كجم، في الموسم الماضي 2017/2018 مع فريق تحت 21 سنة بالعين في 10 مباريات؛ وسجل هدفاً قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول.

وأصبح المدافع المصري على رادار المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، والذي طالب جهازه المعاون بمتابعة اللاعب.

وفاز العين على الترجي بثلاثية نظيفة في الدور ربع النهائي لمونديال الأندية، في مباراة شهدت مشاركة ثنائي العين المصري حسين الشحات الذي سجل الهدف الثاني لفريقه وحصل على جائزة أفضل لاعب في اللقاء، والمصري الثاني يحيي نادر الشريف الذي سطر اسمه بحروف من نور كلاعب مصري يشارك في مونديال الأندية بعيدا عن الأندية المصرية.