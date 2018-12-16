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زلزال بقوة 7 .5 ريختر يضرب جنوب غربي الصين

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:37 ص
زلزال بقوة 7 .5 ريختر يضرب جنوب غربي الصين
زلزال - أرشيفية
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وكالات
 
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ضرب زلزال بقوة 7 .5 درجة على مقياس ريختر محافظة (شينغون) بمدينة (ييبين) بمقاطعة (سيتشوان) جنوب غربى الصين.

 

 وذكر المركز الصينى لشبكات رصد الزلازل - فى بيان - أنه تم رصد مركز الزلزال، ظهر اليوم الأحد، (بالتوقيت المحلى لبكين) على عمق 12 كيلومترا بمحافظة (شينغون)، فيما لم يتم الإبلاغ عن أية خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

 

المزيد عن: مقياس ريختر مقاطعة سيتشوان غربي الصين زلزال جنوب غربى الصين الصين
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