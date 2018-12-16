زلزال بقوة 7 .5 ريختر يضرب جنوب غربي الصين
الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:37 ص
وكالات
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ضرب زلزال بقوة 7 .5 درجة على مقياس ريختر
محافظة (شينغون) بمدينة (ييبين) بمقاطعة (سيتشوان) جنوب غربى الصين.
وذكر المركز الصينى لشبكات رصد الزلازل - فى بيان
- أنه تم رصد مركز الزلزال، ظهر اليوم الأحد، (بالتوقيت المحلى لبكين) على عمق 12 كيلومترا
بمحافظة (شينغون)، فيما لم يتم الإبلاغ عن أية خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.
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