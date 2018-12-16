أمبر هرد وجيسون موموا في ميامي للترويج لـ "أكوامان"

"أكوامان" فيلم سياسي تتخلله معارك ومغامرات بطابع شكسبيري، قد يبدو صعب المتابعة لتعقيدات القصة أحيانًا، لكن ذلك لا يفسد شيئًا من متعة المشاهدة، لأن "وان" مخرج متمكن، يعلم كيف يتعامل مع المادة التي بين يديه، فيحرك الأكشن بسرعة ليخلق التوازن المطلوب، وتاليًا ليس هناك إغراق في شرح القصة، ومَشاهد الأكشن متوافرة بشكل كافٍ.





الفيلم يتألف من قصص عدة: أولًا: هو اقتباس من أسطورة الملك آرثر تجري تحت المياه، ثانيًا: قصة خيال جامح عن حروب بين ممالك على شاكلة قصة مسلسل «لعبة العروش»، ثالثًا: قصة كلاسيكية من كتب القصص المصورة عن بطل خارق يصنع لنفسه أعداء. رابعًا: قصة عن مخلوق هجين، يحاول توحيد العالمين اللذين تكون منهما. أكوامان هو كل هذه القصص، والخيط الذي يجمعها هو آرثر.