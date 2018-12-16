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أمبر هرد وجيسون موموا في ميامي للترويج لـ "أكوامان"

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:27 ص
أمبر هرد وجيسون موموا في ميامي للترويج لـ أكوامان
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أحمد جمال أحمد
 
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افتتحت النجمة أمبر هرد، العرض الأول لفيلمها الجديد اكوامان بمدينة ميامي الساحلية الأمريكية في غياب نجم الفيلم جيسون موموا والنجمة نيكول كيدمان.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية أكوامان، رجل المحيطات، التي يجسدها النجم جيسون موموا، وشخصية ملكة أطلانطس التي تجسدها النجمة آمبر هيرد

ويعد فيلم "أكوامان" أحد أفلام dc لقصص الأبطال الخارقين المصورة، وسبق لشخصية أكوامان الظهور بفيلم justice league .

وظهرت أمبر في العرض الأول لأكوامان بمدينة ميامي بإطلالة بيضاء حذابة من تصميمات ماركة "جوليان ماكدونالد"، وهي المصممة نفسه التي صممت إطلالة آمبر في حفل افتتاح الفيلم بمدينة لوس أنجلوس.

"أكوامان" فيلم سياسي تتخلله معارك ومغامرات بطابع شكسبيري، قد يبدو صعب المتابعة لتعقيدات القصة أحيانًا، لكن ذلك لا يفسد شيئًا من متعة المشاهدة، لأن "وان" مخرج متمكن، يعلم كيف يتعامل مع المادة التي بين يديه، فيحرك الأكشن بسرعة ليخلق التوازن المطلوب، وتاليًا ليس هناك إغراق في شرح القصة، ومَشاهد الأكشن متوافرة بشكل كافٍ.

الفيلم يتألف من قصص عدة: أولًا: هو اقتباس من أسطورة الملك آرثر تجري تحت المياه، ثانيًا: قصة خيال جامح عن حروب بين ممالك على شاكلة قصة مسلسل «لعبة العروش»، ثالثًا: قصة كلاسيكية من كتب القصص المصورة عن بطل خارق يصنع لنفسه أعداء. رابعًا: قصة عن مخلوق هجين، يحاول توحيد العالمين اللذين تكون منهما. أكوامان هو كل هذه القصص، والخيط الذي يجمعها هو آرثر.

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