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تطورات جديدة في صفقة رمضان صبحي مع الأهلي

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 08:00 ص
تطورات جديدة في صفقة رمضان صبحي مع الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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يواصل جهاز الكرة بالنادى الأهلى، محاولاته المكثفة من أجل إقناع رمضان صبحى، صانع ألعاب هيدرسفيلد الإنجليزى، بالعودة على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، وليس 6 أشهر فقط.

 

ويرحب اللاعب بالعودة، لكن لفترة 6 أشهر فقط، وذلك حتى يستعيد مستواه الفنى والبدنى، ويدعم المارد الأحمر فى دورى أبطال إفريقيا، واستعادة مستواه قبل كأس الأمم الإفريقية 2019.

 

ويرغب الأهلي في استعادة خدمات رمضان صبحي لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية حتي يستعيد المارد الأحمر توازنه بعد الهزة العنيفة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية بعد الاخفاق العربي والإفريقي.

 

ومن المنتظر أن يتم حسم مصير اللاعب بشكل نهائى، وذلك فى ظل اتفاق الأهلى واللاعب على فكرة العودة ولكن يبقى الاختلاف الوحيد فقط على مدة الإعارة.

 

ويعاني رمضان صبحي من قلة ا لمشاركة مع فريقه الإنجليزي مما يدفعه للموافقة على العودة للأهلي وحتي لو بشكل مؤقت على سبيل الاعارة حتي يستعيد بريقه ومستواه مرة أخري ثم يعود لمواصلة رحلته الاحترافية في انجلترا.

المزيد عن: هدرسفيلد كورة رياضة رمضان صبحي الأهلي أخبار الرياضة
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