الليلة.. كارول سماحة تشارك في إحياء حفل مهرجان ضبية الدولي





تحيي الليلة المطربة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان ضبية الدولي.





ومن المقرر أن تقدم سماحة، خلال الحفل مجموعة من أغانيها التى نالت إعجاب جمهورها من بيتها "خليك بحالك"، "مخلصة"، "جيت مجنونة" وغيرها.





ومؤخرًا وفي لفتة جميلة منها، قامت الفنانة كارول سماحة بتهنئة سيدة الطرب العربي ماجدة الرومي في عيد ميلادها الـ 62.





ونشرت كارول، صورة عبر صفحتها الرسمية بموقعي إنستجرام وتويتر، وهي تقبل ماجدة الرومي، معلقة: "عيد ميلاد سعيد للصوت اللذي ألهمني في سنوات المراهقة وألهم جيلا كاملا، لقد تأثرت بطيبتك وإنسانيتك".





وتابعت: "يكاد يكون من النادر في الوقت الحاضر الحصول على فنان حقيقي مع هذه الصفات الرائعة، ليبارك الله في كل أوقاتك الرائعة".





يذكر أن "سماحة"، طرحت مؤخرا أغنية "مبروك لقلبي"، وهي من كلمات وألحان سليم عساف وتوزيع بلال الزين.