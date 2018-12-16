عاجل.. هروب نجم الأهلي

توجه هشام شعبان هداف فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 97، في سرية تامة إلي المملكة العربية السعودية من أجل إنهاء الرتوش الأخيرة لصفقة انتقالة لأحد أندية الدوري السعودي للمحترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير القادم.



وكان هداف دوري الجمهورية للشباب في الموسم الماضي برصيد 15هدف وصاحب السبعة أهداف هذا الموسم قد أنهي كافة أوراق سفرة للمملكة خلال الايام الماضية بعد توقيعة الرسمي لوكيل اللاعبين تامر النحاس.



ويعد هشام شعبان هداف فريق الشباب بالأهلي أحد أفضل المهاجمين الواعدين بقطاعات الناشئين في مصر خلال الاعوام الثلاثة الماضية.

وخلال الايام الماضية غاب اللاعب عن الحضور لتدريبات فريق الشباب بمقر القلعة الحمراء بمدينة نصر بحجة الإصابة ليفاجئ الجميع داخل أروقة قطاع الناشئين بسفرة للمملكة العربية السعودية رسميآ من أجل الاتفاق مع مسؤولي أحد الأندية السعودية للانضمام لصفوفها في يناير القادم.



الجدير بالذكر أن هشام شعبان قد أبلغ مسؤوولي الأهلي في بداية الموسم عن تلقية عددآ من العروض المحلية والخليجية علي سبيل الإعارة، الا أن عادل عبدالرحمن المدير الفني لفريق الشباب رفض فكرة التفريط في اللاعب الذي يعد الهداف الاول للفريق رغم عدم الاستعانة بة مع الفريق الاول مثلما يحدث مع زميلة أحمد ياسر ريان نجل نجم الأهلي السابق في حقبة التسعينات.