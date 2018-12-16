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موعد مباراة برشلونة وليفانتي بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 03:08 ص
موعد مباراة برشلونة وليفانتي بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة
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أحمد عصام
 
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يواجه نادي برشلونة الإسباني، نظيره نادي ليفانتي، يوم السبت 16 ديسمبر في الساعة 9:45 مساءً علي ملعب سيوداد دي فالنسيا، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

 

ويرغب برشلونة في الفوز بلقب بطولة الليجا هذا الموسم للمرة الثانية علي التوالي، خاصة بعد فوزه الكبير أمام منافسه التقليدي نادي ريال مدريد بخماسية.

 

ومن المقرر ان يذاع لقاء برشلونة وليفانتي بالجولة السادسة عشر في الدوري الإسباني، عبر قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.

 

ونجح نادي برشلونة في جمع 31 نقطة في 15 جولة بالدوري الإسباني، ويحتل بهم المركز الأول بالليجا.

 

كما يمكنكم مشاهدة البث الحي المباشر لمباريات الدوري الإسباني علي موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: ليفانتي كورة رياضة برشلونة وليفانتي برشلونة الدوري الإسباني
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