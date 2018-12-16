"الإسكندرية للأغنية" يكرم أصالة وعددا من النجوم بحضور إيناس عبد الدايم (صور)





كرم المهندس عوف همام، رئيس مهرجان الإسكندرية للأغنية، في دورته الخامسة عشر، النجمة السورية أصالة نصري، بعد مشاركتها في إحياء حفل الافتتاح، الذي أقيم منذ ساعات، على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.





حضرت الحفل د.إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وعدد من نجوم الفن، وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان حسن كامي، كما شهد تكريم عدد من رموز الفن، أبرزهم المطربة وعد، الفنان السعودي طلال مداح، الشاعر عمر بطيشة، واسم الفنان كارم محمود وتسلمه نجله.





تقام فعاليات الدورة، في الفترة من 15 إلى 21 من ديسمبر الجاري، وتشهد إقامة مسابقة غنائية للمواهب الشابة، تخصص لأغنيات الموسيقار محمد سلطان، الذي يأتي على رأس قائمة المكرمين خلال الدورة، وتقام اليوم الأحد، ليلة فنية سعودية، ضيف شرف المهرجان.





يذكر أن إدارة المهرجان، الذي تنظمه جمعية فناني ومبدعي الإسكندرية برئاسة عوف همام، اتفقت مع المطرب خالد سليم، على المشاركة في إحياء حفل ختام المهرجان، مع المطربة التونسية صوفيا صادق، ومن المقرر إقامته يوم 21 ديسمبر بدار أوبرا الإسكندرية.











