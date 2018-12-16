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والد قائد شتوتجارت يتعرض للانهيار خلال مباراة الفريق

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:38 ص
والد قائد شتوتجارت يتعرض للانهيار خلال مباراة الفريق
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وكالات
 
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أعلن نادي شتوتجارت الألماني اليوم السبت عن تعرض والد قائد الفريق كريستيان جينتنر للانهيار داخل الملعب.

 

 

وقال المتحدث باسم شتوتجارت أن والد جينتنر تعرض للانهيار خلال تواجده في المدرجات أثناء المباراة التي فاز فيها الفريق على هيرتا برلين 2 /1 اليوم.

 

ويتلقى والد جينتنر العلاج على يد الأطباء، واحتراما لما حدث قرر لاعبو شتوتجارت عدم الحديث لوسائل الإعلام بعد المباراة.

المزيد عن: كورة شتوتجارت رياضة الدوري الألماني أخبار الرياضة
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