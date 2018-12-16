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غدا.. مدرب الأهلي الجديد يعود لـ"أوروجواي" لهذا السبب

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 02:05 ص
غدا.. مدرب الأهلي الجديد يعود لـأوروجواي لهذا السبب
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علي نبوي
 
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يغادر مارتين لازاراتي المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، إلى الأوروجواي عقب مباراة الفريق الأحمر أمام النجوم والمقرر إقامتها غدا الاثنين على ستاد السلام، لإنهاء بعض الإمور الخاصة به هناك قبل أن يعود إلى القاهرة لتسلم القيادة الفنية للمارد الأحمر.


ومن المنتظر أن يتابع لازاراتي مباراة الأهلي غدا أمام النجوم من مقصورة ستاد السلام للوقوف على مستوى لاعبي الفريق الأحمر.


وسيتولى لازاراتي تولي تدريب الأهلي رسميا، عقب مباراة الفريق أمام جيما ابا جيفار الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


ومن المنتظر أن يوقع لازاراتي على عقود تدريب الأهلي اليوم الأحد لمدة موسم ونصف خلفا للمقال باتريس كارتيرون.

المزيد عن: مارتين لازارتي كورة رياضة جيما أبا جيفار الأهلي أوروجواي
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