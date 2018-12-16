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بعد إعلانها عودتها للساحة.. ميريام فارس تراهن على "قومي" لحصد مشاهدات الجمهور (فيديو)

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 01:30 ص
بعد إعلانها عودتها للساحة.. ميريام فارس تراهن على قومي لحصد مشاهدات الجمهور (فيديو)
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الفجر الفني
 
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أعلنت المطربة اللبنانية ميريام فارس، عن مفاجأة لجمهورها، وهي طرحها لأغنية جديدة بعنوان "قومي"، وهي باللهجة الخليجية، وذلك بعد إعلانها رسميًا، عن عودتها للساحة الفنية، بعد غياب أشهر، بسبب علاجها من مرض لم تفصح عن تفاصيله.

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من مليوني مشاهدة منذ طرحها عبر قناة ميريام فارس، بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

كانت ميريام فارس، أصدرت أول أمس الأربعاء، بيانا أكدت فيه أن الفترة الماضية كانت مرحلة مهمة في حياتها، مشيرة إلى أنها كانت خائفة وتبكي وتنهار نفسيا، ولكنها تمكنت من الوقوف على قدمها من جديد، بسبب الإيجابية التي كانت محاطة بها، بفعل حب جماهيرها ودعمهم المستمر لها.

ووجهت الفنانة اللبنانية نصيحة لجماهيرها: "استمتعوا بحياتكم، فكل لحظة تعيشوها نعمة، وكونوا دائما على ثقة أنه على الرغم من مروركم بأسوأ لحظات في حياتكم، فإن ذلك بإرادة الله، ولصالحكم، وسيرشدكم من أجل تخطي هذه المحنة".

وكشفت ميريام، في شهر أغسطس عبر حسابها على "إنستجرام"، أنها "تمر بحالة صحية دقيقة وحرجة"، ولكنها نفت إصابتها بالسرطان، كما رجح العديد من جمهورها وتقارير إعلامية.

وقالت المطربة اللبنانية، إنها ترددت كتيرا قبل أن تتكلم، لعدم رغبتها في نشر تفاصيل حياتها الخاصة، لكنها قالت إن محبتها للجمهور أجبرتها على كسر صمتها.

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