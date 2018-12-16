ضياء السيد: إدارة "كارتيرون" للأهلي كانت سيئة.. وهذا سر أزمة الأحمر

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن إدارة باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الاهلي للمباريات كانت سيئة للغايه.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، الاهلي يحتاج لاعبين كبار قادرين علي تحقيق نتائج جيده

واردف : يجب ان نتفائل بالأهلي دوما بشرط وجود قرارات سريعة لحل الأزمات.

وعن سر أزمة الأهلي في الفترة الأخيرة علق قائلا:"ترتيب البيت داخل النادي الأهلي يسير ببطء شديد خلال الفترة الأخيرة"

واستطرد:" الأهلي في حاجة للاعبين مميزين وليسوا جيدين، إذا لم تكن الأمور الفنية بالكامل في يد المدير الفني الجديد للفريق فإن الأمور لن تتغير".