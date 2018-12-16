لاسارتي مدرب الأهلي الجديد.. شخصية قوية وطريقة "جوارديولا" سلاحه الفني (فيديو)

وصل الأوروجواياني مارتن لاسارتي من أجل التفاوض بشأن القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويعتمد المدرب الأوروجواياني على طريقة لعب 4-2-3-1 ويتمتع بمرونة تكتيكية يجيد التعامل مع أحداث المباراة فتم وصفه بمدرب الورقة والقلم نظرا لحساباته الدقيقة في التعامل مع كافة المواقف، وتشبه طريقته طريقة الإسباني المخضرم بيب جوارديولا فيلسوف المدربين.

ويتمتع لاسارتي بشخصية متميزة للغاية والتأثير على اللاعبين ولعل ما قاله أنطوان جريزمان عن تأثره بشخصية لاسارتي لدرجة دفعته يلتحف بعلم الأوروجواي في إحتفالاته بفوز منتخب بلاده بكأس العالم النسخة الأخيرة قائلا بسبب لاسارتي بدأت شرب المتة كل يوم " مشروب محلي في دولة الأوروجواي " وأصبحت عاشقًا لكرة القدم في هناك ".

لاسارتي صاحب شخصية قوية داخل وخارج الملعب شعاره الإنضباط ولا يستطيع أن يخفي إنفعالاته على مدار الـ90 دقيقة زمن المباراة ولا يخجل من الإعتراف بأخطائه حال حدوثها وهي السياسة التي ينتهجها بعض المدربين لحماية لاعبيه من سهام الانتقادات في أغلب الأحيان .