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فنانة شهيرة الأكثر بحثا لدى المصريين على "جوجل" في 2018

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:14 ص
فنانة شهيرة الأكثر بحثا لدى المصريين على جوجل في 2018
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الفجر الفني
 
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أصدرت شركة جوجل، تقريرها السنوي حول عمليات البحث شيوعاً ورواجاً على محركّها لعام 2018، عن فئات مختلفة من نجوم ورياضيين وأحداث وأغنيات وبرامج تلفزيونية في مصر.

وقد تصدّرت نتائج الامتحانات المدرسية البحث للعام الثاني على التوالي، فيما جاء اللاعب المصري محمد صلاح والنجمة الجماهيرية هيفاء وهبي على رأس قائمة الشخصيات العامة التي حرص المصريون على متابعة أخبارها والبحث عنها في العام 2018.

وقد شهد هذا العام إطلاق النجمة هيفاء وهبي أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "حوا" وتزامن مع ذلك إطلاقها أغنيات الألبوم جميعاً مصوّرة ومنفذة على طريقة Lyric Video مبتكر.

يشار إلى أن هيفاء تلتقي جمهورها في مصر في حفلين في 20 و 23 ديسمبر الجاري على أن تحتفل بليلة رأس السنة في تونس.

نفدت تذاكر حفل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، في القاهرة، والذي من المقرر إقامته يوم ٢٣ ديسمبر احتفالًا بأعياد الكريسماس.

كما تحيي هيفاء، حفل "رأس السنة" في أحد الفنادق الشهيرة في تونس حيث تتجه مباشرة من القاهرة لتونس آواخر شهر ديسمبر.

جدير بالذكر أن هيفاء طرحت البوم "حوا" في صيف ٢٠١٨ و حقق نسب مشاهدة عالية بموقع يوتيوب.


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