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تعليق ناري لـ" علاء ميهوب" عن سر رحيله من الأهلي

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:16 ص
تعليق ناري لـ علاء ميهوب عن سر رحيله من الأهلي
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عمرو مصطفى
 
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قال علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية السابق للنادي الاهلي انه تقدم باستقالته مرة واحدة في وقت لاحق اثناء رئاسة محمود الخطيب.


وصرح ميهوب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "رحلت مرة واحدة فقط عن الأهلي وكانت منذ اشهر بسبب بعض الأمور".


متابعًا "كان هناك مخطط لضم لجنة التعاقدات مع اللجنة الفنية وان اتواجد في قطاع الناشئين في منصب أسفل فتحي مبروك".


وأضاف "رفضت هذا الامر تماما وابديت انزعاجي لكل من يتحدث معي عن هذا الاقتراح، العمل في الناشئين خطوة ترجعني للوراء وسأرفضها حتى لو سأجلس في بيتي".


واضاف ميهوب:" "كان هناك تواصل في فترة محمود طاهر بيني وبين حسام البدري، في وجود باتريس كارتيرون لم أتحدث معه في أي مرة، لم يكن هناك أي تقدير من المسؤولين في الأهلي في الفترة الحالية ولذلك فضلت الرحيل".


وأكد علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية السابق للنادي الاهلي انه طلب التواجد في الجهاز الفني للفريق خلال الفترة المقبلة.


وقال ميهوب :"محمود الخطيب تحدث مع سيد عبد الحفيظ وطلب منه ترتيب الامور الكروية داخل النادي".


متابعًا "تحدثت مع سيد عبد الحفيظ وقلت له ان مرحلة البحث عن المواهب انتهت، لو الاهلي محتاجني في الجهاز الفني في منصب يكبرني ف انا تحت أمر الأهلي لو مش هكون موجود همشي".


وأضاف ميهوب "الخطيب سافر إلى ألمانيا لجراحة عاجلة وعاد مرة أخرى وتحدث معي سيد عبد الحفيظ مرة أخرى وأكدت له قراري لأرحل بشكل رسمي".

المزيد عن: كورة علاء ميهوب رياضة اللجنة الفنية الأهلي أخبار الرياضة
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