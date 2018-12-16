على حمزة: الصعيد يستطيع أن يكون قلعة استثمارية كبرى.. بشرط

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قال علي حمزة عضو لجنة تنمية الاستثمار في الصعيد، إن هناك إرادة سياسية في تنمية محافظات الصعيد وهناك حوافز تم تقديمها للتنمية لكن أيضا هناك عددٍ من المعوقات ينبغي التغلب عليها، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بتنمية الصعيد.



وأوضح "حمزة"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "cbc"، أن منح الأرض بالمجان في الصعيد للمستثمرين يمثل خطوة كبيرة وطفرة اقتصادية مرتقبة ولكن يجب ترفيق هذه الأرض وتهيئة مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية والمركزية، منوهًا إلى أن هذا الأمر أحد التحديات التي تواجه تلك المحافظات.



وتابع أن الدولة لديها أعداد كبيرة من الشباب تستطيع بهم إنشاء مشروعات مختلفة للحد من ظاهرة البطالة في مصر، كما نمتلك مواد خام يمكن أن تستخدم في الصناعة، مؤكدًا أنه لا بد من تجهيز الموانئ المختلفة للدولة لتكون بوابة تصدير المنتجات المصرية للدول العربية والأفريقية.



وأردف عضو لجنة تنمية الاستثمار في الصعيد قائلًا: "الصعيد يمكن أن يكون قلعة استثمارية كبرى إذا اهتمت به الدولة، وتقضي على البطالة والهجرة الداخلية من محافظات الصعيد".

