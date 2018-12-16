ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

على حمزة: الصعيد يستطيع أن يكون قلعة استثمارية كبرى.. بشرط

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:33 ص
على حمزة: الصعيد يستطيع أن يكون قلعة استثمارية كبرى.. بشرط
على حمزة
طباعة
Advertisements
داليا الحسين
 
Advertisements
قال علي حمزة عضو لجنة تنمية الاستثمار في الصعيد، إن هناك إرادة سياسية في تنمية محافظات الصعيد وهناك حوافز تم تقديمها للتنمية لكن أيضا هناك عددٍ من المعوقات ينبغي التغلب عليها، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بتنمية الصعيد.

وأوضح "حمزة"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، والمذاع على فضائية "cbc"، أن منح الأرض بالمجان في الصعيد للمستثمرين يمثل خطوة كبيرة وطفرة اقتصادية مرتقبة ولكن يجب ترفيق هذه الأرض وتهيئة مناخ الاستثمار والقضاء على البيروقراطية والمركزية، منوهًا إلى أن هذا الأمر أحد التحديات التي تواجه تلك المحافظات.

وتابع أن الدولة لديها أعداد كبيرة من الشباب تستطيع بهم إنشاء مشروعات مختلفة للحد من ظاهرة البطالة في مصر، كما نمتلك مواد خام يمكن أن تستخدم في الصناعة، مؤكدًا أنه لا بد من تجهيز الموانئ المختلفة للدولة لتكون بوابة تصدير المنتجات المصرية للدول العربية والأفريقية.

وأردف عضو لجنة تنمية الاستثمار في الصعيد قائلًا: "الصعيد يمكن أن يكون قلعة استثمارية كبرى إذا اهتمت به الدولة، وتقضي على البطالة والهجرة الداخلية من محافظات الصعيد".
المزيد عن: مصر على حمزة الصعيد اكسترا نيوز اﻻستثمار اخبار مصر ألسيسي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
x
15:30
آرسنال
برايتون
x
15:30
تشيلسي
ليفربول
x
18:00
مانشستر يونايتد
الدوري الإسباني
إشبيلية
x
13:00
جيرونا
إسبانيول
x
17:15
ريال بيتيس
ليفانتي
x
21:45
برشلونة
الدوري الإيطالي
كالياري
x
19:00
نابولي
روما
x
21:30
جنوى
الدوري الألماني
لايبزيج
x
16:30
ماينز 05
آينتراخت فرانكفورت
x
19:00
باير ليفركوزن
دوري أبطال أفريقيا 2019
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
x
15:30
بانتو - ليسوثو
الإسماعيلي - مصر
x
17:00
كوتون سبورت اف سي - الكاميرون
الأهلي بنغازي - ليبيا
x
17:00
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
x
17:30
زيسكو يونايتد - زامبيا
النادي الإفريقي - تونس
x
18:00
الهلال - السودان
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
x
18:00
سيركل مبيري سبورتيف - الجابون
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ليون
x
14:00
موناكو
نيم أولمبيك
x
16:00
ليل