محافظ البحر الأحمر يستعرض أخر المستجدات بشأن مبادرة "100 مليون صحة"

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ناقش اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع الذى عقده بديوان عام المحافظة مساء السبت، نتائج الأسبوع الثانى من مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للمسح الطبى الشامل لفيروس سي بجميع مدن المحافظة.



واستعرض الدكتور تامر مرعى مدير مديرية الصحة والسكان، بالمحافظة نتائج الأسبوع الأول من الحملة حيث قام بعرض أعداد المترددين على المستشفيات بحالات الأمراض غير سارية (الضغط – السكر) كما عرض نشاط المعامل الأسبوعي.



وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن حملة (100 مليون صحة) تهدف إلى القضاء على فيروس ”سي” سواء الفيرس النشط أو الخامل، وإعطاء العلاج المناسب لكل حالة مجانًا، مضيفًا بأن هناك أكثر من 12 مقرًا لإجراء التحاليل لكل أهالي ومواطني الغردقة، هذا بالإضافة إلي مقران بمدينة رأس غارب وأربعة بمدينة سفاجا وثلاثة مقرات بمدينة القصير وآخر بمدينة مرسي علم، بالإضافة إلى مقر بمدينة الشلاتين ومقر بمدينة حلايب، هذا بالإضافة إلى المقرات المتنقلة داخل المدن.



كما شدد المحافظ على ضرورة مشاركة وتعاون كافة الجهات في المبادرة، لتسهيل إجراءات الكشف والتحاليل للأهالي، طالبًا من جميع مواطني المحافظة بمختلف مدنها ضرورة التوجه إلى مقرات الكشف والتحاليل للاطمئنان علي صحتهم.



حضر الاجتماع الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام للمحافظة والعميد تامر سمير رئيس الادارة المركزية السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديرى المديريات والتنفذيين المحافظة.