خاص.. الأهلي يتراجع عن فكرة إعارة جيرالدو دا كوستا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، بأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، تراجع عن فكرة إعارة الوافد الجديد جيرالدو دا كوستا والذي تعاقد معه النادي الأحمر رسميا اليوم.

وتعاقد الأهلي رسميا مع جيرالدو دا كوستا جناح أول أغسطس الأنجولي لمدة 4 مواسم ونصف مقابل مليون دولار للنادي الأنجولي، فيما سيحصل اللاعب على راتب 400 ألف دولار.

وأضاف المصدر بأن صاحب فكرة الإعارة هو محمد فضل لكن الجهاز تراجع وسيكتفي بمشاركة اللاعب محليا فقط.

ولا يحق لجيرالدو المشاركة مع الأهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث شارك مع فريقه في النسخة التي انطلقت هذا الشهر.