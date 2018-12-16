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مجدي نزيه يحذر: هذه السلوكيات الغذائية خطر على صحة المواطن

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:21 ص
مجدي نزيه يحذر: هذه السلوكيات الغذائية خطر على صحة المواطن
مجدي نزيه
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رقية جمال
 
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حذر مجدي نزيه، أستاذ وحدة التثقيف الغذائي بالمركز القومي للتغذية، من سلوكيات غذائية خطرة على صحة المواطن المصري.

وقال "نزيه" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم السبت، إن كافة التدابير التي تتخذها الدولة والحكومة لرعاية صحة المصريين، يستطيع المواطن بضربة يمينية واحدة هدمها.

وحدد "نزيه" عدة سلوكيات خاطئة يقوم بها المواطنين، وقال: "الناس النهاردة مش قادرة تقوم ولا تتحرك من مكانها وبقت تغير التلفزيون بالريموت الكنترول، والأغذية المصنعة أصبحت تحتل مكانة رئيسية لدى الأسرة بدلًا من الأغذية المجهزة منزليًا، والناس بقت تأكل في مواعيد غير محددة، والمياة أزيحت من على الموائد واستبدلت بالمواد الغازية والعصير، وثقافة الشراء اختلفت عن زمان كان زمان المواطن بينزل يشتري احتياجاته النهاردة بينزل عشان يخزن".

وأضاف: "كل هذه سلوكيات تؤثر على موارد المجتمع وخطط الدولة لعلاج المواطنين"، وتابع: "ببساطة شديدة احترم المية ورجعها على الموائد واضبط ساعتك البيولوجية مع الشمس وطبق شعار (اتعشى واتمشى) واعتمد على كل ما هو طبيعي دون الصناعي، واحترم الأغذية في مواسمها وابتعد عن الأغذية التي تظهر في غير موسمها".
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