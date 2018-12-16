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نقابة العلميين: نجحنا في تخصيص ٥٣٨ وحدة سكنية للأعضاء

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 12:30 ص
نقابة العلميين: نجحنا في تخصيص ٥٣٨ وحدة سكنية للأعضاء
الدكتور صلاح النادي
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آيات عامر
 
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أعلن الدكتور صلاح النادي الأمين العام لنقابة العلميين، أن النقابة تعمل في استخراج تراخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة لأعضاء النقابة في مجال التحاليل الطبية، وتوقيع بروتوكول مع وزارة الاسكان في تخصيص وحدات سكنية لأعضاء النقابة حيث نجحت النقابة من قبل في تخصيص ٥٣٨ وحدة سكنية لأعضائها.

وأكد النادي على الانتهاء من منظومة الرعاية العلاجية للأعضاء بالتعاقد مع كبري شركات الرعاية الصحية والمستشفيات والأطباء، وكذلك تطوير فروع النقابة بالجمهورية وتخصيص عدة مشروعات نوادي للعلميين بالمحافظات تحت الإنشاء.

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