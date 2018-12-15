هتان باهبري: من حق خالد البلطان أن ينتقدني

أكد هتان باهبري لاعب فريق الشباب السعودي، أنه يحترم رئيس النادي خالد البلطان، وتصريحه الذي ظهر به، مشيراُ إلى أن فريقه استحق الفوز في مباراة اليوم.





وحقق فريق الشباب الفوز على مضيفه الأهلي 1-0 اليوم السبت لحساب الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان.





وأوضح خالد البلطان في تصريح سابق له أن باهبري لا يقدم المستويات المأمولة منه حتى يتم السؤال عنه في كل مباراة وعن موضوع تجديد عقده مع الفريق الشبابي.





وقال باهبري في حديثه عقب نهاية المباراة: "خالد البلطان أكيد انه لم يرضيه مستواي في الفترة الماضية او اني لم أجدد مع الفريق الشبابي ومن حقه أن يبدي رأيه في مستواي وأنا أحترم هذا الرأي".





وواصل: "الشباب هو بيتي الثاني ولا أعتقد أني سأغادره بسبب الراحة التي أجدها فيه وأتمنى أن يحسم هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة".



