ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هتان باهبري: من حق خالد البلطان أن ينتقدني

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:28 م
هتان باهبري: من حق خالد البلطان أن ينتقدني
طباعة
Advertisements
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
أكد هتان باهبري لاعب فريق الشباب السعودي، أنه يحترم رئيس النادي خالد البلطان، وتصريحه الذي ظهر به، مشيراُ إلى أن فريقه استحق الفوز في مباراة اليوم.

وحقق فريق الشباب الفوز على مضيفه الأهلي 1-0 اليوم السبت لحساب الجولة الـ13 من دوري كأس محمد بن سلمان.

وأوضح خالد البلطان في تصريح سابق له أن باهبري لا يقدم المستويات المأمولة منه حتى يتم السؤال عنه في كل مباراة وعن موضوع تجديد عقده مع الفريق الشبابي.

وقال باهبري في حديثه عقب نهاية المباراة: "خالد البلطان أكيد انه لم يرضيه مستواي في الفترة الماضية او اني لم أجدد مع الفريق الشبابي ومن حقه أن يبدي رأيه في مستواي وأنا أحترم هذا الرأي". 

وواصل: "الشباب هو بيتي الثاني ولا أعتقد أني سأغادره بسبب الراحة التي أجدها فيه وأتمنى أن يحسم هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة".

وأشار باهبري في ختام حديثه إلى أن فريقه أستحق الفوز على الأهلي اليوم، وكان يستحق الخروج بنتيجة أكبر لو لا سواء الحظ الذي لازمهم في المباراةـ وتسبب في إضاعتهم العديد من الفرص المحققة.
المزيد عن: دوري كأس محمد بن سلمان تصريحات مدرب الحزم الهلال والحزم الدوري السعودي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية 2018
كاشيما انتلركاشيما انتلرز - اليابان
3
x
15:00
2
ديبورتيفو جوادالاخارا - المكسيك
الترجي الرياضي - تونس
0
x
18:30
3
العين - الإمارات
الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
3
x
14:30
1
إيفرتون
توتنهام هوتسبير
1
x
17:00
0
بيرنلي
كريستال بالاس
1
x
17:00
0
ليستر سيتي
واتفورد
3
x
17:00
2
كارديف سيتي
وولفرهامبتون
2
x
17:00
0
بورنموث
هيديرسفيلد تاون
0
x
17:00
1
نيوكاسل يونايتد
فولهام
0
x
19:30
2
وست هام يونايتد
الدوري الإسباني
خيتافي
1
x
14:00
0
ريال سوسييداد
بلد الوليد
2
x
17:15
3
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
1
x
19:30
0
رايو فاليكانو
إيبار
0
x
21:45
1
فالنسيا
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
1
x
19:00
0
أودينيزي
تورينو
0
x
21:30
1
يوفنتوس
الدوري الألماني
هانوفر 96
0
x
16:30
4
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
2
x
19:30
1
فيردر بريمن
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
1
x
14:05
2
الحزم
الأهلي
0
x
17:25
1
الشباب
الدوري التركي
قونيا سبور
3
x
15:00
2
قاسم باشا
دوري أبطال أفريقيا 2019
شبيبة الساورة - الجزائر
2
x
18:45
0
إتحاد طنجة - المغرب
الملعب المالي - مالي
0
x
19:00
0
أسيك ميموزا - ساحل العاج
الوداد الرياضي - المغرب
1
x
20:00
0
جراف دي داكار - السنغال
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الأهلي طرابلس - ليبيا
1
x
15:00
1
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
غرين إيجليز - زامبيا
0
x
15:00
0
نصر حسين داي - الجزائر
المصري البورسعيدي - مصر
0
x
16:30
2
ساليماتا - بوركينا فاسو
إتحاد بلعباس - الجزائر
0
x
17:00
0
إينوجو رينجرز - نيجيريا
النجم الساحلي - تونس
3
x
17:00
0
إستاد أبيدجان - ساحل العاج
نهضة بركان - المغرب
1
x
18:00
0
الاتحاد - ليبيا
هلال الأبيض - السودان
0
x
18:00
0
موكورا سبور - رواندا
النادي الصفاقسي - تونس
0
x
19:00
0
غرين بوفالوس - زامبيا
الزمالك - مصر
7
x
19:00
0
كوتون تشاد - تشاد