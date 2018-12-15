محمد الباز يشيد بتقرير "الفجر" عن "بيزنيس الخونة في شوارع أنقرة" (فيديو)

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أشاد الإعلامي محمد الباز، بتقرير الفجر "بيزنيس الخونة في شوارع أنقرة " للمحررة الزميلة أسماء حسانين، عن استثمارات جماعة الإخوان خارج مصر، خاصة في تركيا.



وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء السبت، إن تقرير "الفجر" تحدث عن بيزنيس أيمن نور، والإعلامي محمد نصر، ومعتز مطر، موضحا أنهم قاموا بتأسيس قنوات فضائية ومواقع الكترونية لخدمة أعداء مصر، في مقابل تمويل يصل للمليارات سنويًا، ويحصل الثلاثي "نور" ومطر" ونصر" على الجزء الأكبر من هذه الأموال، ويلقون بالفتات للعاملين في القنوات الفضائية.



وأشار إلى أن التقرير كشف أن حجم الإنفاق الشهري على منظومة الإعلام الإخواني الذي يشرف عليه الثلاثي تصل لـ90 مليون دولار شهريًا، بما يصل لأكثر من مليار دولار سنويًا، خلاف أن استثمارهم في مجال العقاري يتجاوز الـ50 مليون دولار.



