بعد 284 يوما.. الهلال السعودي يسقط بالدوري لأول مرة

تمكن فريق الحزم السعودي كم تحقيق مفاجأة الجولة الـ13 بعد انتصاره على الهلال اليوم السبت 2-1 ملحقاً بالفريق العاصمي الأزرق الخسارة الأولى هذا الموسم بعد 13 جولة من انطلاق منافسات دوري كأس محمد بن سلمان.





يذكر أن آخر خسارة للهلال في الدوري، تعود إلى الجولة الـ24 من دوري العام الماضي الذي توج الفريق الأزرق بلقبه، عندما خسر أمام الاتفاق بهدفين مقابل هدف، أي قبل 284 يوما، فيما تعثر بالتعادل الإيجابي 1/1 أمام الفيصلي في هذا الموسم ضمن مباريات الجولة الـ10.





وكسر الحزم سلسلة الهلال في عدم الخسارة والمستمرة منذ الموسم الماضي حيث لعب أزرق العاصمة 16 مباراة على التوالي في الدوري لم يعرف فيها طعم الخسارة منذ شهر مارس الماضي.





ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري حاليا بـ32 نقطة، وتأمل جماهيره أم تكون الخسارة الأولى التي تلقاها في موجهة اليوم لقاح التتويج بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي.



