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رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يكشف آخر تفاصيل أزمة منطقة الألف مصنع

السبت 15/ديسمبر/2018 - 11:22 م
رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يكشف آخر تفاصيل أزمة منطقة الألف مصنع
المهندس عادل النجار
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هدى عبدالرازق
 
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كشف المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن القاهرة الجديدة مستعدة لسقوط الأمطار، موضحًا أن الفترة القادمة سيجرى بعض الاصلاحات في خطوط المياه.

وأشار "النجار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن اصلاحات خطوط المياه سيؤدي إلى انقطاع المياه لفترات، وسيتم علام قاطني القاهرة الجديدة بمواعيد قطع المياه قبلها بـ 24 ساعة، مؤكدا أنهم على أتم استعداد لاستقبال شكاوي المواطنين.

وعن مشكلة 400 عامل بمصنع الثغر أحد مصانع منطقة الألف مصنع، أوضح أنه استقبل صاحب المصنع للاستماع لتفاصيل الأزمة، وتم التواصل مع رئيس هيئة التنمية الصناعية للوصول لحل، منوها بأنهم في انتظار قرار هيئة فض المنازعات، وأي قرار سيصدر سينفذ خلال ساعات.
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