"100 مليون صحة" و "ورش عمل" في احتفال مكتبة القاهرة باليوم العالمي للتطوع

أقامت مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك التابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع بالتعاون مع مؤسسة مشروع مصر، اليوم بمقر المكتبة بالزمالك، تحت إشراف ياسر عثمان مدير عام المكتبة.

تضمنت الاحتفالية ثلاث فعاليات بالتوازي، حيث أقيم بساحة المكتبة على ضفاف النيل معرض لمنتجات مجموعة من الجمعيات والمبادرات الخيرية والأنشطة التطوعية، منها جمعية بداية، فريق أحلى شباب، ومن الماء حياة، جمعية الحياة الكريمة.

كما تضمنت الاحتفالية ورش عمل حول كيفية استخدام الإعلام والسوشيال ميديا لخدمة العمل التطوعي، وقدم أحمد حسن ورشة عن كيفية كتابة المقترحات والمشاريع، وقدمت أسماء نور الدين محاضرة حول التطوع واختيار المكان الصحيح، وكذلك قدم أحمد جمال ورشة عن استخدام برنامج الفوتوشوب والجرافيك لخدمة أهداف أعمال التطوع، وقدم خالد محمد ورشة عن التصوير، وتحدث سيف حداد عن دور الأمم المتحدة للمتطوعين، وأهمية وتأثير التطوع في المجتمع .

وضمن تفعيل مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية( 100 مليون صحة) للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، تواجدت بالمكتبة قافلة طبية من مستشفى معهد ناصر، وقامت بعمل التحاليل الخاصة بالفيروس لجميع الحضور .