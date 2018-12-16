زي النهاردة بتاريخ 16 - 12 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 16 - 12 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 16 - 12 - 2018

** أحداث





* 1899 - تأسس نادي إيه سي ميلان الإيطالي على يد الإنجليزي هيربرت كيلبن.





* 1916 - اغتيال الراهب الروسي غريغوري راسبوتين على يد النبلاء الروس الذين كانوا يتوقون لإنهاء تأثيره على العائلة المالكة.





* 1938 - وقوع اشتباك بين أحد التجار وأحد حراس المجلس التشريعي في الكويت أدى إلى حل المجلس بعد عدة أيام.





* 1969 - البرلمان البريطاني يصوت بأغلبيه كبيرة لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في حالة جرائم القتل.





* 1971 - البحرين تعلن استقلالها عن المملكة المتحدة وذلك بعد مئه وعشر سنوات من الاحتلال البريطاني.





* 1988 - بدء الحوار الرسمي بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية.





* 1991 - استقلال جمهورية كازاخستان عن الاتحاد السوفيتي.





* 1991 - إلغاء قرار الأمم المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية.





* 1998 - بدأ عملية ثعلب الصحراء التي قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد العراق وذلك بقصف أهداف ومنشئات حساسة بصواريخ كروز، واستمرت العملية مدة ثلاثة أيام.





* 2004 - أحد المواقع الإسلامية ينشر شريط صوتي لأسامة بن لادن يشيد فيه تفجير القنصلية الأمريكية في مدينة جدة السعودية.





* 2007 - قوات الأمن العراقية تتسلم أمن مدينة البصرة من القوات البريطانية.





* 2009 - المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية يقرر تمديد ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي وذلك حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وحركة حماس ترفض القرار وتصف المجلس المركزي بغير الشرعي.





* 2009 - مجلس الأمة الكويتي يجدد الثقة برئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بأغلبية 35 نائبًا مقابل 13 نائبًا مع طرح الثقة وامتناع نائب في جلسة استثنائية للتصويت على طلب عدم إمكان التعاون معه بعد استجوابه الذي نوقش في 8 ديسمبر.





* 2012 - مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينين في دمشق يتعرض للقصف بطائرات الميغ التابعة لقوات النظام السوري مما أدى إلى نزوح نسبة كبيرة من السكان.





* 2012 - شابة هندية تتعرض للضرب والاغتصاب الجماعي في دلهي، ما أثار احتجاجات واسعة النطاق في البلاد.





* 2013 - ميشال باشيلي تفوز برئاسة تشيلي لفترة ثانية غير متتالية.





* 2014 - مقتل حوالي 132 شخصًا في هُجومٍ نفذته حركة طالبان على إحدى المدارس في پشاور، بپاكستان.





* 2017 - نادي ريال مدريد يُتَوَّج بلقب كأس العالم للأندية 2017 بعد فوزه على غريميو بهدف نظيف في المباراة النهائية.









** مواليد





* 1485 - كاثرين أراغون، زوجة هنري الثامن ملك إنجلترا.





* 1775 - جاين أوستن، روائية إنجليزية.





* 1776 - جون فيلهلم رايتر، عالم كيمياء ألماني.





* 1790 - الملك ليوبولد الأول، ملك بلجيكا.





* 1863 - جورج سانتايانا، فيلسوف وكاتب وشاعر وروائي إسباني / أمريكي.





* 1865 - حسين الطباطبائي القمي، فقيه إيراني.





* 1866 - فاسيلي كاندينسكي، رسام روسي.





* 1882 - زولتان كودالي، موسيقي هنغاري.





* 1902 - رافائيل ألبرتي، شاعر إسباني.





* 1917 - آرثر سي كلارك، كاتب إنجليزي.





* 1928 - فيليب ك. ديك، كاتب أمريكي.





* 1929 - محمد سالم ولد عدود عالم وفقيه ولغوي وشاعر موريتاني.





* 1952 - فرانشيسكو غراتسياني، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.





* 1963 - بنجامين برات، ممثل أمريكي.





* 1965 - ليلى بقدونس، ممثلة سورية.





* 1967 - ميراندا أوتو، ممثلة أسترالية.





* 1972 - زيليكو كالاتش، حارس مرمى كرة قدم أسترالي.





* 1974 - غدير السبتي، ممثلة كويتية.





* 1975 - سامح حسين، ممثل مصري.





* 1977 - سيلفان ديستان، لاعب كرة قدم فرنسي.





* 1984 - ثيو جيمس، ممثل إنجليزي.





* 1984 - كندة حنا، ممثلة سورية.





* 1985 - ريما الفضالة، ممثلة كويتية.









** وفيات





* 1316 - محمد أولجايتو، سلطان المملكة الإيلخانية الثامن.





*1515 - ألفونسو دي ألبوكيرك، مستكشف برتغالي.

* 1672 - الملك يان الثاني، ملك بولندا.





* 1774 - فرنسوا كيناي، اقتصادي فرنسي.





* 1916 - غريغوري راسبوتين، راهب روسي.





* 1945 - فوميمارو كونويه، رئيس وزراء اليابان.





* 1965 - سومرست موم، كاتب إنجليزي.





* 1989 - مها صبري، مغنية مصرية.





* 1989 - لي فان كليف، ممثل أمريكي.





* 1991 - صلاح نظمي، ممثل مصري.





* 1993 - كاكويه تاناكا، رئيس وزراء اليابان.





* 2005 - محمود المسعدي، كاتب تونسي.





* 2006 - ماجدة الخطيب، ممثلة مصرية.





* 2009 - عبد الهادي بوطالب، كاتب وسياسي مغربي.





* 2011 - الشيخ عماد عفت، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





* 2015 - هاري سكوت، ملاكم إنجليزي.









** أعياد ومناسبات





* اليوم الوطني في البحرين.





* عيد الاستقلال في كازاخستان.



