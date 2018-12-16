مفاجأة.. "أردوغان" يريد توصيل المياه لإسرائيل عبر روافد دجلة والفرات

قال الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، اللواء أحمد الشريفي، إن سلوك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في إدارة الأزمات إقليمياً يدلل على رغبته في التمدد في العمق الاستراتيجي لدول المنطقة، خاصة في العراق وسوريا، متابعاً أن أردوغان يناور بحرب مياه من أجل مشروع "أنابيب السلام" التي تحدث فيها عن إيقاف روافد نهري دجلة والفرات في سوريا والعراق وتحويلها لأنابيب لتصدير المياه إلى إسرائيل.





وأضاف الشريفي خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية الغد، أنه في الوقت الذي تتحدث فيه تركيا عن قدسية أمنها القومي تنتهك أمن وسيادة دولتي العراق وسوريا، فضلا عن تهديد العمق الاستراتيجي العربي وتمتد في تهديدها وصولا إلى مصر، مؤكدا أن أي استهداف للدولة المصرية هو استهداف لمشاعر المسلمين والعرب، كون مصر تمثل عمقاً استراتيجياً إسلاميا وعربياً، وأن الجميع سنة وشيعة يجمعون على قدسية مصر الدولة والشعب والأزهر والجيش.





وأوضح أن التمدد التركي في سوريا والعراق هو استهدافاً يدلل على أن "عثمنة الشرق الأوسط" مازال مشروعاً عالقاً في أذهان أردوغان، خاصة بعد السيطرة على السلطة والالتفاف على النظام الديمقراطي في تركيا لتحويل النظام لرئاسي حتى يصبح قرار الحرب في يده ثم يناور من أجل تنفيذ مشروعه التوسعي.