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عاجل.. مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:54 م
عاجل.. مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة
Martin Lazarte
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الفجر الرياضي
 
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وصل إلى القاهرة الأوروجواني مارتين لازارتي أحد المدربين الأجانب المرشحين لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد مفاوضات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية من جانب الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مع ثلاثة مدربين مرشحين للمهمة.

وإنتهى الحوار في الساعات الماضية إلى خطوات متقدمة مع لازارتي وبناءًا عليه تم الإتفاق على حضوره للقاهرة لإستكمال المفاوضات اليوم وغدًا في إجتماع مقررًا إنعقاده مع الكابتن محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ القائم بأعمال مدير الكرة والذي سوف يقوم بالإعلان عن كافة التفاصيل في وقتٍ لاحق.

المزيد عن: من هو مارتين لازارتي مدرب الأهلي محمود الخطيب مارتين لازارتي لازارتي كارتيرون أخبار الأهلي
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