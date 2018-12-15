سفير مصر في فيينا يكشف أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى النمسا

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كشف السفير عمر عامر، سفير مصر في النمسا، عن أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى النمسا، موضحًا أنها تكتسب أهمية خاصة لأنها ترتبط بشقين أولا: تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا، وسيتم عقد لقاء بين الرئيس السيسي ورئيس النمسا، كما سيتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التعليم العالي والاستثمار والتجارة والابتكار والتكنولوجيا.



وقال "عامر" في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه سيتم عقد لقاء مع رئيس البرلمان النمساوي، مشيرا إلى أن القمة الثنائية ستنهي بلقاء بين الرئيس السيسي، وأكبر 14 شركة نمساوية مشهورة على المستوى العالمي والأوروبي والتي ترغب في الاستثمار في مصر، بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال المصريين.



وتابع أن الرئيس السيسي سيحضر منتدى الأعمال الأوروبي الأفريقي المنعقد في النمسا، والذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون بين أوروبا وأفريقيا لاسيما أن مصر لها وضعية هامة في المنتدى باعتبارها ستتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي العام القادم، لافتًا إلى أن الصحف النمساوية مهتمة بالزيارة.

