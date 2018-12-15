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"القيعي" يعود إلى القاهرة غدا بعد حسم صفقة نارية للأهلي

السبت 15/ديسمبر/2018 - 09:50 م
القيعي يعود إلى القاهرة غدا بعد حسم صفقة نارية للأهلي
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علي نبوي
 
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يعود إلى القاهرة غدا الأحد عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، قادما من أنجولا بعدما نجح في إنهاء صفقة جيرالدو دا كوستا جناح فريق أول أغسطس.

وكان القيعي قد سافر الخميس الماضي إلى أنجولا لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بتعاقد الأهلي مع اللاعب الأنجولي، والذي وقع على عقود انتقاله للنادي الأهلي لمدة 4 مواسم ونصف.

ويفاضل جيرادلو بين العودة إلى القاهرة رفقة القيعي أو البقاء عدة أيام من أحل كافة الأمور الخاصة به.

وكلفت صفقة انتقال جيرالدو إلى الأهلي مبلغ مليون دولار، حيث أنهى القيعي كافة تفاصيل الصفقة مع النادي الأنجولي.

ولفت جيرالدو الأنظار إليه مع فريقه أول أغسطس في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث قاده لنصف النهائي من البطولة.
المزيد عن: كورة كرة عدلي القيعي رياضة جيرالدو دا كوستا الاهلي
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