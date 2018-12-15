شروط جنوب إفريقيا لاستضافة كأس الأمم 2019.. منافس مصر

أكدت تقارير صحفية وجود أزمة وانقسام بين وزارة الرياضة في جنوب إفريقيا واتحاد الكرة المحلي بعد التقدم بطلب استضافة كأس أمم إفريقيا 2019، ومنافسة مصر على الاستضافة بعد سحب البطولة من الكاميرون بقرار من الاتحاد الأفريقي الكاف.





وأشارت التقارير إلى أن وزير الرياضة الجنوب إفريقي اجتمع بمسؤولي اتحاد الكرة ولم يقتنع تمامًا بخطوة استضافة البطولة، بسبب عدم توافر معلومات وبيانات واضحة عن تكاليف استضافة المونديال الإفريقي.





وقالت صحيفة "سويتان لايف" على لسان مسؤول باتحاد الكرة أنه تم مخاطبة الاتحاد الإفريقي الكاف لتوضيح المعايير والشروط الجديدة لاستضافة كأس الأمم الإفريقية.





وأوضحت الصحيفة الجنوب إفريقية أن الحكومة تريد ضمانات من الكاف بتقاسم الحقوق التسويقية والإعلانية وإيرادات بث الكان إضافة إلى عائدات بيع تذاكر المباريات.





وينتظر أن يتم الإعلان عن الدولة الفائزة باستضافة البطولة يوم 8 يناير المقبل، علما أن كأس الأمم ستقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.



