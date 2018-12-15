فاران: أضعنا العديد من الفرص.. والأهدف ستأتي فيما بعد

أشار رافائيل فاران، مدافع فريق ريال مدريد الاسباني، إلى أنه كانت لدى فريقه الفرصة لينهي المباراة بشكل مبكر أمام رايو فاليكانو، ولكن لم يفعل هذا، وقد لعبوا بشكل جيد وحققوا الفوز.





وقال فاران في تصريحات صحفية عقب الفوز 1-0 أمام رايو فاليكانو: "صنعنا الفرص وهذا الأهم، الأهداف ستأتي".





وأضاف: "دائماً نعاني من اجل الفوز، نحن سعداء جداً من اجل الفوز".



