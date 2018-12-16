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اليوم.. إعادة محاكمة متهمين في "أحداث عنف الجيزة"

الأحد 16/ديسمبر/2018 - 05:46 ص
اليوم.. إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الجيزة
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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تستأنف اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الجيزة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى بسكرتارية عمر عاشور وايمن القاضي.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها الأنضمام لجماعة اسست على خلاف احكام القانون والدستور والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة.
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