اليوم.. إعادة محاكمة متهمين في "أحداث عنف الجيزة"

تستأنف اليوم الأحد، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة متهمين في أحداث عنف الجيزة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى بسكرتارية عمر عاشور وايمن القاضي.



