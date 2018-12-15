جربي وصفة زيت فيتامين E والشوكولاتة لتنعيم الشفاه

تعرفي على فوائد زيت فيتامين E للجلد:

علاج الحروق وآثار الحبوب: له قدرةٌ على تسريع عملية شفاء الجروح التي تحدث بعد الإصابة بالحروق البسيطة، ويمكن الاستفادة منه عن طريق تدليك المنطقة المصابة بعنايةٍ وحذر به، كما أنّه يخفف الآثار التي تتركها هذه الحروق، بالإضافة إلى قدرة زيت فيتامين E على التقليل من ندب حبوب الشباب القديمة والحديثة، حيث إنّه يتغلغل في مسامات الجلد الداخلية فيعالج الندبات من مصدرها، وذلك عند استخدامه لفتراتٍ طويلة.



