جربي وصفة زيت فيتامين E والشوكولاتة لتنعيم الشفاه
السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:23 م
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بسبب عوامل الجو تتعرض الشفاه دائما للتشقق والجفاف المستمر خلال فصل الشتاء والسبب هو الهواء البارد الذي يفقدها عنصرالترطيب الطبيعي ويجعلنا في حاجة دائمة للعق الشفاه قصد ترطيبها مما يزيد الطينبلة. إذا كنت سيدتي ترغبين في الحصول على شفاه وردية وناعمة وخالية من التشققات فالحل هو تحضير مرطب الشفاه الغني بالفيتامين E لتنعمي بشفاه صحية خلال موسم الشتاء.تابعي معنا مقال اليوم واكتشفي طريقة صنع بلسم الشوكولا للعناية بالشفاه وترطيبها.
المكونات:
كبسولة واحدة منالفيتامين E
ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو
قطعة متوسطة من الشوكولا السوداء
طريقة الإعداد والتطبيق:
حضري حمام مائي وضعي فيه قطعة الشوكولا وزبدة الكاكاو وحركي جيدا حتى تذوب المكونات بالكامل وتصfح مزيج موحد.
أضيفي محتوى كبسولة الفيتامين e وقلبي جيدا ثم ارفعي الوعاء من الماء واسكبي المزيج في علبة نظيفة ومحكمة الغلق.
بعد أن يبرد المزيج ستحصلين على خليط لين ودهني استخدميه بشكل منتظم لترطيب الشفاه وحمايتها من التشققات، من خلال تطبيق القليل على شفتين نظيفتين لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي جيدا بالماء الفاتر.
تعرفي على فوائد زيت فيتامين E للجلد:
علاج الحروق وآثار الحبوب: له قدرةٌ على تسريع عملية شفاء الجروح التي تحدث بعد الإصابة بالحروق البسيطة، ويمكن الاستفادة منه عن طريق تدليك المنطقة المصابة بعنايةٍ وحذر به، كما أنّه يخفف الآثار التي تتركها هذه الحروق، بالإضافة إلى قدرة زيت فيتامين E على التقليل من ندب حبوب الشباب القديمة والحديثة، حيث إنّه يتغلغل في مسامات الجلد الداخلية فيعالج الندبات من مصدرها، وذلك عند استخدامه لفتراتٍ طويلة.
الوقاية من سرطان الجلد: تزداد فرص الإصابة بالأمراض الجلدية لاسيما السرطان كلما زادت الفترات التي يتمّ فيها التعرض لأشعة الشمس الحارقة، ويمكن مكافحة هذه الأمراض عن طريق دهن الجسم بزيت فيتامين E قبل التعرض لهذه الأشعة.
التقليل من علامات التمدد: تظهر علامات التمدد بكثرةٍ أثناء فترة الحمل أو بعدها، وقد أظهرت الدراسات أن تطبيق الزيت بشكلٍ منتظم، مع التدليك بحركاتٍ دائرية لطيفة يحدّ من من ظهور هذه العلامات المزعجة، كما أنّه يخفي العلامات القديمة منها.
ترطيب الجسم: يتمتع الزيت بقدرةٍ عاليةٍ على اختراق مسامات الجلد، ممّا يجعله وسيلةً فعالةً لترطيب أنسجة الجسم، وذلك عند إضافة بضع قطراتٍ منه إلى ماء الاستحمام.
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