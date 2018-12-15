أحمد موسى: السيسي يتوجه لـ فيينا غدًا.. وهناك 600 شركة نمساوية تعمل في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل إلى النمسا غدا في أول زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، مشيرًا إلى أن النمسا عدد سكانها 8 مليون و700 ألف مواطن ولكنها دولة مؤثرة.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك 600 شركة نمساوية تعمل في مصر، منوهًا أنه سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات مع عدد كبير من الشركات النمساوية؛ التي ستنقل خبراتها إلى مصر.



