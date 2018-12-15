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أحمد موسى: السيسي يتوجه لـ فيينا غدًا.. وهناك 600 شركة نمساوية تعمل في مصر

السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:21 م
أحمد موسى: السيسي يتوجه لـ فيينا غدًا.. وهناك 600 شركة نمساوية تعمل في مصر
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يصل إلى النمسا غدا في أول زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، مشيرًا إلى أن النمسا عدد سكانها 8 مليون و700 ألف مواطن ولكنها دولة مؤثرة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن هناك 600 شركة نمساوية تعمل في مصر، منوهًا أنه سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاقيات مع عدد كبير من الشركات النمساوية؛ التي ستنقل خبراتها إلى مصر.

ويتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسى غدًا إلى العاصمة النمساوية فيينا، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يعقد خلالها مباحثات على مستوى القمة مع مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، ويشارك فى فعاليات المنتدى الرفيع المستوى بين أوروبا وإفريقيا.
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