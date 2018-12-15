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مودريتش عن سيميوني: يحاول التقليل من ريال مدريد في كل فرصة

السبت 15/ديسمبر/2018 - 08:08 م
مودريتش عن سيميوني: يحاول التقليل من ريال مدريد في كل فرصة
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عمر عبدالعزيز
 
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علق النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد والحاصل على الكرة الذهبية هذا العام، على تصريحات الأرجنتيني دييجو سيميوني الاخيرة عنه، والتي أكد فيها على عدم أحقية لوكا بالكرة الذهبية.

وقال مودريتش في تصريحات صحفية: "دائماً سيميوني يود استغلال الفرصة للتقليل من ريال مدريد او لاعبيه، انه يستفيد من الوضع لخلق أسباب واهية وراء إنجازات ريال مدريد والتي هي غير صحيحة تماماً".

وأضاف: "أتفهم أنه يريد أن يدافع عن لاعبه (جريزمان) ولكنه دائمًا ما كان يريد التقليل من قيمة ريال مدريد ولاعبيه، أنا احترم سيميوني ولاعبي أتلتيكو مدريد، نحن نقبل الهزيمة بروح رياضية ونهنئه عندما يفوز، لكن هو دائماً يشكك في كل ما هو متعلق بريال مدريد".

واختتم في هذا السياق: "عندما يفوز اتلتيكو نهنئهم بكل روح رياضية، ولكن عندما نفوز فإنهم لا يقبلون ذلك بل ويشككون في إنجازاتنا، بما في ذلك النهائيين في لشبونة وميلانو".
المزيد عن: مودريتش سيميوني ريال مدريد أتلتيكو مدريد
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