مودريتش عن سيميوني: يحاول التقليل من ريال مدريد في كل فرصة

علق النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد والحاصل على الكرة الذهبية هذا العام، على تصريحات الأرجنتيني دييجو سيميوني الاخيرة عنه، والتي أكد فيها على عدم أحقية لوكا بالكرة الذهبية.





وقال مودريتش في تصريحات صحفية: "دائماً سيميوني يود استغلال الفرصة للتقليل من ريال مدريد او لاعبيه، انه يستفيد من الوضع لخلق أسباب واهية وراء إنجازات ريال مدريد والتي هي غير صحيحة تماماً".



