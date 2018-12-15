مودي يرفض محاولات المقاصة للتجديد

رفض أحمد عبدالعزيز مودي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، محاولات فريقه حتى الآن لانتزاع توقيعه بشأن التجديد خلال المرحلة المقبلة.





وبرر مودي رفضه بالتجديد، أنه يرغب في خوض تجربة جديد خلال العام المقبل، سواء بالإحتراف الخارجي أو الاستمرار بالدوري العام.





ومن المقرر أن يعقد مسؤولو الفريق الفيومي برئاسة العميد محمد عبدالسلام، جلسة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة في محاولة أخيرة من أجل إقناعه بالتجديد.





وتلقى اللاعب، عروضًا خلال المرحلة الماضية من أندية إمارتية ومصرية، ويعد أبرزهم الإسماعيلي، والذي يرغب في استعادة لاعبه السابق بالعام المقبل.



