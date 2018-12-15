اليمن.. تحرير قرى العوجا بعملية عسكرية في حجة

أطلقت القوات الشرعية بالمنطقة العسكرية الخامسة، اليوم السبت، عملية عسكرية مسنودة بطيران التحالف، أحرزت خلالها تقدماً جديداً شرقي مديرية حيران بمحافظة حجة.

وقال مصدر عسكري لوكالة "2 ديسمبر"، إن القوات الحكومية تمكنت من تحرير مناطق جديدة متاخمة لمديرية مستبا، بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأكد المصدر تحرير منطقة العوجا وعدداً من المزارع شرقي مديرية حيران المحاذية لمديرية مستبأ.

وأضاف المصدر أنه تم استعادة مدفع هاوزر وكذا بي 10 وعدد من العيارات المختلفة، إضافة إلى دراجات نارية وسيارة تابعة لأحد مشرفي الحوثيين، بالإضافة إلى سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.