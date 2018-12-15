‎يوسف شريف رزق الله: مهرجان القاهرة السينمائي لديه مشكلات كثيرة.. ورفضت رئاسته لهذا السبب!

قال الإعلامي والناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، إن غياب البرامج الفنية الهادفة والتثقيفية من الساحة الإعلامية أثر على الذوق العام للجمهور وسلوكياته، وعلى تذوقه الفني لنوعية الأفلام المقدمة، مشيرا إلى أنه لا يعلم سر غياب هذه البرامج التثقيفية والتوعية رغم أنها الأقل في التكلفة.

وكشف رزق الله، خلال حواره في برنامج "لقاء السبت" على الراديو 9090 مع الإعلامية معتزة مهابة، أنه رفض أن يكون رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي.

مشيرا إلى أن وزير الثقافة الاسبق د. عماد أبو غازي طلب ألا تكون وزارة الثقافة هي المسئولة مباشرة عن المهرجان ويتم إسناده لمؤسسة تتولى أمره، وتم تقديم جواب رسمي لوزارة التضامن لاتخاذ إجراءات تأسيس مؤسسة تقوم على هذا الأمر، وبعد تغيير الوزارة، رأى وزير الثقافة وقتها أن يعود المهرجان لأحضان الوزارة في الفترة التي تلت 2011، ولم يكن مهرجانا ناجحا بالقدر المطلوب.

وأضاف "رزق الله" لقد رشحت وقتها الدكتورة ماجدة واصف لإدارة المهرجان، خاصة أني أكره التفاصيل الخاصة بالأرقام والمبالغ التي يتم إنفاقها في الشراء الترتيبات اللازمة للمهرجان.

وأشار "رزق الله" ان مهرجان القاهرة الدولي لديه مشكلات كثيرة مقارنة بمهرجانات الفئة الأولى، حيث ينقصه أن توجد مغريات للمنتجين على أن تعرض أفلامها بالمهرجان، سواء لوجود جوائز مالية أو وجود ناحية تسويقية، وهو ما يغري المنتج القائم على الفيلم.

لافتا إلى أنه في فترات معينة استطاع المهرجان أن يغري نجوم عالميين للحضور، بعضهم حصل على فلوس وبعضهم لا، موضحا أن وزارة السياحة لم تستفد من وجود النجوم العالميين، لكن في هذه النسخة الأخيرة "الدورة الأربعين" حصل تعاون مع وزارة السياحة.‎

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي أقيمت فاعلياته من 20 إلى 29 نوفمبر من الشهر الماضي، ونالت الدورة التي رأسها المنتج محمد حفظي استحسان عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع، رغم تعرضهم للسخرية بسبب إطلالة سما المصري فى الافتتاح، وفستان رانيا يوسف في الختام.