الصين الصين تعلق قرار فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الأمريكية

علقت الصين قرار فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 25 % على السيارات ومكوناتها المصنعة في الولايات المتحدة لثلاثة أشهر اعتبارا من الأول من يناير 2019.





وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تأمل في أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من تسريع وتيرة المفاوضات لإلغاء كافة التعريفات الإضافية على السلع التي تستوردها كل منهما من الأخرى.





من جهته رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الإعلان، مبينا إن "الصين أعلنت للتو نمو اقتصادها بشكل أبطأ مما كان متوقعا بسبب حربنا التجارية معها".





واضاف: "أمريكا تبلي بلاء حسنا الصين تريد التوصل لاتفاق كبير وشامل جدا".





وقالت شركة تيسلا إنها خفضت أسعار طرازي إس وإكس من سياراتها في الصين.





كما رحب أيضا رئيس العمليات العالمية جو هنريتشز بشركة فورد موتور بإعلان بكين مشيرا إلى أن شركات صناعة السيارات الأمريكية صدرت نحو 50 ألف سيارة أمريكية الصنع للصين في 2017.





وكانت الصين قد رفعت في يوليو تعريفاتها الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات الأمريكية بعد أن رفعت الولايات المتحدة تعريفاتها على السيارات وقطع الغيار السيارات الصينية إلى 27.5 %.



