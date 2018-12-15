الصين الصين تعلق قرار فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الأمريكية
السبت 15/ديسمبر/2018 - 07:02 م
وكالات
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علقت الصين قرار فرض رسوم جمركية إضافية نسبتها 25 % على السيارات ومكوناتها المصنعة في الولايات المتحدة لثلاثة أشهر اعتبارا من الأول من يناير 2019.
وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تأمل في أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من تسريع وتيرة المفاوضات لإلغاء كافة التعريفات الإضافية على السلع التي تستوردها كل منهما من الأخرى.
من جهته رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الإعلان، مبينا إن "الصين أعلنت للتو نمو اقتصادها بشكل أبطأ مما كان متوقعا بسبب حربنا التجارية معها".
واضاف: "أمريكا تبلي بلاء حسنا الصين تريد التوصل لاتفاق كبير وشامل جدا".
وقالت شركة تيسلا إنها خفضت أسعار طرازي إس وإكس من سياراتها في الصين.
كما رحب أيضا رئيس العمليات العالمية جو هنريتشز بشركة فورد موتور بإعلان بكين مشيرا إلى أن شركات صناعة السيارات الأمريكية صدرت نحو 50 ألف سيارة أمريكية الصنع للصين في 2017.
وكانت الصين قد رفعت في يوليو تعريفاتها الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات الأمريكية بعد أن رفعت الولايات المتحدة تعريفاتها على السيارات وقطع الغيار السيارات الصينية إلى 27.5 %.
وذكر تقرير صحفي صدر أمس الجمعة، أن الصين تعتزم خفض التعريفات الجمركية على واردات السيارات أمريكية الصنع، في خطوة تهدف للتوصل لصفقة بين الطرفين بعد الهدنة التجارية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن كبار المسئولين في الصين والولايات المتحدة تحدثا عبر الهاتف لبحث الوضع التجاري بينهما.
ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر لم تكشف عن هويتهم، اليوم الثلاثاء، أنه تم تقديم اقتراح لخفض التعريفات الجمركية على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة إلى 15% من النسبة الحالية البالغة 40% إلى مجلس الوزراء الصيني ليتم مراجعتها في الأيام المقبلة.
ويأتي هذا التقرير بعد تجددت التوترات التجارية في الأيام الماضية مع استدعاء الصين لسفير الولايات المتحدة على خلفية إلقاء القبض على مسؤول شركة "هواوي".
ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تويتر" اليوم إن هناك محادثات مثمرة للغاية مستمرة مع الصين، مشيراً إلى انه سيكون هناك بعض الإعلانات الهامة عن القضايا التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبلغت قيمة صادرات الولايات المتحدة من السيارات والشاحنات الصغيرة إلى الصين نحو 9.5 مليار دولار في عام 2017، ولكنها انخفضت بشكل كبير منذ فرضت أن بكين تعريفاتها الانتقامية.
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