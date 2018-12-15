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فيفى عبده: نزلت على رغبة الجمهور وعدت إلى الرقص

السبت 15/ديسمبر/2018 - 06:57 م
فيفى عبده: نزلت على رغبة الجمهور وعدت إلى الرقص
فيفى عبده
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الفجر الفني
 
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أرجعت الفنانة فيفي عبده، سبب عودتها للرقص من جديد إلى مطالبات الجمهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر فيديوهات لها تقترح عليها العودة إلى الرقص وكذلك مقابلات الجمهور لها وتأكيد الطلب في الحفلات.

وقالت فيفي، إنها كانت تمارس الرقص دائما في منزلها ولم تنقطع عنه، مضيفة أنها نشر فيديوهات الرقص لمعرفة رأى الجمهور، مشيرة إلى أنها تقدر الجمهور وتحترمه وقررت تلبية طلبه لتعود للمواجهة المباشرة أمامهم فى رأس السنة موجهة لهم جملتها الشهيرة "5 مواه".

يذكر أن الفنانة فيفى عبده ستعقد مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء المقبل بأحد الفنادق الكبرى المطلة على النيل لإعلان تفاصيل عودتها للرقص الشرقى بعد فترة غياب خلال احتفالات ليلة رأس السنة، وستشارك بالرقص مع الفنانين محمد فؤاد وحكيم، وأن عودتها للرقص ومواجهة الجمهور جاء بعد إلحاح من محبيها ومريديها الذين كانوا دائما يطالبوها بالعودة.

وكانت فيفي نشرت مقطع فيديو جديدا، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترقص على إحدى الأغنيات العراقية.

وظهرت فيفي وهي ترتدي بدلة سوداء جريئة، مكونة من قطعتين، جاءت القطعة الأولى "جيب" قصيرة" مع "بادي" كب بدون أكمام كشف عن بطنها، والقطعة التانية "كارديجان" أسود شفاف مزين بالفصوص اللامعة.

يذكر أن فيفي أصبحت واحدة من أشهر الفنانات على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشرها للعديد من الفيديوهات والصور، التي ترقص من خلالها، مستعرضة مهاراتها، لتستقبل آراء متابعيها، فضلًا عن نشاطها الدائم على "السوشيال ميديا".

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